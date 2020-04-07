شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطورة..كافة المغتربين اليمنيين يغادرون هذه الدولة الخليجية الثرية بشكل نهائي بعد اعلان رسمي من الدولة قصم ظهر كل مغترب يمني ..لن تصدق ماحدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..كافة المغتربين اليمنيين يغادرون هذه الدولة الخليجية الثرية بشكل نهائي بعد اعلان رسمي من الدولة قصم ظهر كل مغترب يمني ..لن تصدق ماحدث

2020/04/07 الساعة 08:11 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في غاية الخطورة..كافة المغتربين اليمنيين يغادرون هذه الدولة الخليجية الثرية بشكل نهائي بعد اعلان رسمي من الدولة قصم ظهر كل مغترب يمني ..لن تصدق ماحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.