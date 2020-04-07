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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد فيديو صعق وزير الدفاع السعودي وارعب قوات هادي..الانتقالي يتجاوز كل الحدود ويقسم بالله انه سبحرق القوات السعودية ويدفنهم احياء(صورة + فيديو)

2020/04/07 الساعة 09:35 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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