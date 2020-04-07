شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطورة ..بسبب “محادثة واتس اب”، المخابرات السعودية تلقي القبض على مسؤول يمني رفيع في الشرعية قبل ان يتمكن من الفرار (الاسم + صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة ..بسبب “محادثة واتس اب”، المخابرات السعودية تلقي القبض على مسؤول يمني رفيع في الشرعية قبل ان يتمكن من الفرار (الاسم + صورة)

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