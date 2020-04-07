شكرا لبحثكم عن خبر الطريقة الصحية لغسيل الخضروات تجنبا لفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - معلومٌ أن تناول الخضراوات والفواكه الطازجة ضروري للحفاظ علي صحّة جيّدة، بخاصّة أن البحوث أظهرت أن تناول بعض صنوفها يقلّل من خطر الأمراض. لكن، ثمة إرشادات حول غسل الخضراوات والفواكه النيئة، وتعقيمها، لتجنّب المصادر المحتملة للأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.

بعض من الإرشادات، في الآتي:

يجب غسل الفواكه والخضراوات النيئة قبل التقشير والتقطيع، فالغسل يُخلّص من البكتيريا عن سطحها، علمًا أن معظم البكتيريا يأتي من التربة.

تغسل الخضراوات والفواكه بماء الحنفية الجاري، مع الدعك جيّدًا، بيدين نظيفتين.

ثمة طريقة تقضي بوضع الخضراوات والفواكه في وعاء كبير، مع إضافة الماء وكوب من الخل الأبيض.

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يكون كلُّ من الخس والخضراوات الورقية من العناصر الحسّاسة عند الغسل، لأنها تتعرض أكثر للحشرات أو غيرها من الكائنات الدقيقة. وللخضراوات الورقية والخسّ، تضاف ملعقتان كبيرتان من الملح إلى وعاء يحتوي على كوبين من الماء، وعصير ثمرتين من الليمون الحامض. يوزّع الخليط على الخضراوات، ويترك لدقيقة.

ثمّ، توضع الخضراوات في وعاء يحتوي على الماء والخل، فتنقع لربع الساعة. ثمّ، تشطف بماء بارد، مع تركها حتّى تجفّ تمامًا على مناشف نظيفة، قبل حفظها في الثلاجة. إشارة إلى أن المياه المالحة والخل من الطرق السهلة للتخلّص من آثار بعض المبيدات الحشرية على الخضراوات والفواكه.

قد يحتاج بعض الخضراوات، كالقرنبيط والخضراوات الورقية إلى المزيد من الوقت عند النقع في الماء، ما يستدعي فصل الأوراق أوّلًا ثمّ نقعها، وتصفيتها لإزالة الأوساخ بفاعلية.

تجفّف الخضراوات والفواكه بواسطة منشفة نظيفة، عند الانتهاء من الغسل.

تغسل اليدان لعشرين ثانية، بالماء الدافئ والصابون، قبل البدء بغسل الخضراوات والفواكه، وبعده.

يستحسن نزع الأجزاء التالفة من ثمرات الفواكه أو الخضراوات قبل البدء بغسلها.

تغسل الفواكه أو الخضراوات، قبل تقشيرها، منعًا لانتقال الأوساخ والبكتيريا من السكّين إليها.

تفرك الخضراوات أو الفواكه بلطف، أثناء غسلها تحت الماء الجاري، ومن الضروري البعد عن استخدام الصابون أو سائل الجلي لهذا الغرض.

تستخدم فرشاة نظيفة خاصّة بالفواكه والخضراوات، في تنظيف الصنوف الصلبة منها، كالبطيخ والخيار...

تستخدم آلة غسل الخضراوات والفواكه التجارية متعدّدة الوظائف، وتتوافر في العديد من المتاجر، بمواصفات مختلفة.