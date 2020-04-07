بالفيديو: ناشط سعودي يطالب بضرب اليمن بالقنبلة النووية مثل هيروشيما

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يزيد بن سلمان - شبوة - ناشطون يتداولون مقطع فيديو صادم لمواطن سعودي طالب بضرب الشعب اليمنيبالقنابل النووية* ..
تداول ناشطون يمنيون وعرب على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمواطنسعودي يطالب بضرب الشعب اليمني وأظهر الفيديو تسجيل مرئي لمواطن سعودي وهو يدعو نظام الحكم والقوات المسلحة فيالمملكة العربية السعودية إلى ضرب الشعب اليمني بصواريخ نووية وقنابل ذرية وإبادة16 مليون مواطن منهم .
وقام المواطن السعودي بعمل بث مباشر على موقع التواصل الإجتماعي توك " Tik Tok " قال فيه " نتمنى أن تضرب اليمن بقنبلة نووية، كما ضربت هيروشيما وناجازاكياليابانيتين فالشعب اليمني 32 مليون لو مات عشرة مليون أو 15 مليون ايش المشكلة .
وأثار الفيديو موجة من الغضب والسخرية في أوساط اليمنيين وعدد من الناشطين العربالذين علقوا على المواطن السعودي بالنقد والسخرية والتوبيخ وطالبوا من السلطات فيالمملكة بضرورة معاقبة صاحب الفيديو وتقديمه للقضاء لينال عقابة الرادع بتمهةالتحريض على القتل وإبادة شعب بإكملة وتقديم اعتذار للشعب اليمني علىالتصريحات التي بدرت من أحد مواطنيها.
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