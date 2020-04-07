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روسيا تنوي إدخال دفعة تجريبية من دواء مضاد لفيروس كورونا إلى سوقها الأسبوع المقبل

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن إدخال دفعة تجريبية من دواء مضاد لفيروس كورونا أظهر نتائج جيدة في علاج المرض بالصين إلى سوق روسيا في الأسبوع المقبل.

 

وقال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، في حديث للقناة الأولى الروسية، اليوم الاثنين: "نستثمر مع مجموعة خيمرار في دواء أظهر نتائج جيدة جدا في الصين، وسيتم إدخال الدفعة التجريبية منه إلى السوق بعد أسبوع".

 

وأوضح دميترييف أن الحديث يدور عن العقار المضاد للفيروسات "فافيبيرافير"، الذي تم تصميمه في اليابان وتلقى ترخيصا رسميا لبيعه عام 2014، ويتوقع إنتاج نحو 600 ألف علبة من هذا الدواء.

 

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واضاف أنه من المخطط ضخ استثمارات إضافية في جهود مكافحة فيروس كورونا بما في ذلك أجهزة التنفس الاصطناعي والمعدات الطبية الأخرى.

 

وسبق أن وافق صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي على إنشاء مصنع مشترك مع مجموعة "خيمرار" لإنتاج "فافيبيرافير" وأدوية محدثة أخرى مضادة للفيروسات.  

 

وحتى مساء اليوم الاثنين سجلت في روسيا 6343 إصابة مؤكدة بعدوى "COVID-19"، بينها 47 حالة وفاة و406 شفاء.

 

المصدر: تاس وكالات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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