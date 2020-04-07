شكرا لبحثكم عن خبر روسيا تنوي إدخال دفعة تجريبية من دواء مضاد لفيروس كورونا إلى سوقها الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن إدخال دفعة تجريبية من دواء مضاد لفيروس كورونا أظهر نتائج جيدة في علاج المرض بالصين إلى سوق روسيا في الأسبوع المقبل.

وقال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، في حديث للقناة الأولى الروسية، اليوم الاثنين: "نستثمر مع مجموعة خيمرار في دواء أظهر نتائج جيدة جدا في الصين، وسيتم إدخال الدفعة التجريبية منه إلى السوق بعد أسبوع".

وأوضح دميترييف أن الحديث يدور عن العقار المضاد للفيروسات "فافيبيرافير"، الذي تم تصميمه في اليابان وتلقى ترخيصا رسميا لبيعه عام 2014، ويتوقع إنتاج نحو 600 ألف علبة من هذا الدواء.

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واضاف أنه من المخطط ضخ استثمارات إضافية في جهود مكافحة فيروس كورونا بما في ذلك أجهزة التنفس الاصطناعي والمعدات الطبية الأخرى.

وسبق أن وافق صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي على إنشاء مصنع مشترك مع مجموعة "خيمرار" لإنتاج "فافيبيرافير" وأدوية محدثة أخرى مضادة للفيروسات.

وحتى مساء اليوم الاثنين سجلت في روسيا 6343 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 47 حالة وفاة و406 شفاء.

المصدر: تاس وكالات