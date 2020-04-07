هــام وخطير جدأ : طبيبة تركية تفجر مفاجأة صادمة ومرعبة قبل قليل .. عن أعداد المصابين بكورونا في بلادها.. تقترب من المليون

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عدن - ياسمين التهامي - وفاة تركي آل الشيخ تشعل مواقع التواصل.. شائعة جديدة أم تمكن منه الورم الخبيث؟ شاهد أول ظهور لنجمة “باب الحارة” .. “أم بدر” لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم بعد عملية تجميل غيرت ملامحها واظهرتها فتاة شابة فاتنة (صورة) مشهد مثير وقاسي في الوقت ذاته .. النسر والفريسة المزيفة.. صور ترصد خطر هلاك الجوارح .. لن تصدق ماذا فعل النسر بعد اكتشاف الفريسة أنها بلاستيك. فيروس كورونا الفتاك .. يقتل نادية زوجة النمر المفترس وينتقل الي 5 نمور وأسود أخرى

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