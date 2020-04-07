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عدن - ياسمين التهامي - "قرار جديد صادر بصنعاء" بتعيين شخصية موالية للحوثيين في منصب رفيع ( الأسم والمنصب)!
نصبت مليشيا الحوثي، الاثنين، أسامة محمد يحيى الخطيب مديراً عاماً لفرع شركة النفط بالحديدة، بدلاً عن محمد اللكومي المعين من قبل المليشيا نائباً للمدير التنفيذي لشركة النفط.
ويأتي ذلك ضمن صراع الأجنحة السلالية داخل جماعة الحوثي.
وجاء تغيير المدعو محمد اللكومي بناءً على توجيهات من قيادات المليشيا في الصف الأول بعد خلافات قوية وقعت بينه وبين نائبه عدنان الجرموزي.
جديد اب برس
وذكرت مصادر أن محافظ الحديدة للمليشيا محمد قحيم قام بترشيح الخطيب لأجل إرضاء قيادات الصف الأول للمليشيا بناءً على توجيهات المدعو قاسم الحوثي رئيس دائرة السلطة المحلية في المجلس السياسي للمليشيا.
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