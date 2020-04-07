شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول دولة في أوروبا تعلن السيطرة على فيروس "كورونا" ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد أول دولة في أوروبا تعلن السيطرة على فيروس "كورونا" !

أعلنت النرويج أن انتشار فيروس كورونا أصبح تحت السيطرة، بعد انخفاض حاد فى معدل إصابة أشخاص جدد بالعدوى، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقال وزير الصحة النرويجى "بنت هوي" إن عدد الأشخاص الذين يصيبهم كل ناقل للمرض - يعتقد أنه حوالي 2.5 دون إجراءات تأمين - انخفض إلى 0.7، وأي شيء أقل من 1 يعنى أن المرض توقف عن الانتشار بشكل فعال وسيبدأ في التراجع.

وأضاف وزير الصحة: "لقد تمكنت النرويج من السيطرة على الفيروس من خلال إجراء 101 ، 986 اختبارا للفيروس - أو 18996 اختبارًا لكل مليون شخص مقارنة بـ 2250 اختبارًا في المملكة المتحدة لكل مليون، مما سمح لنا بالتعرف على الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة والحجر الصحي بسرعة والأشخاص الذين أتوا من الخارج وهم مصابون به".

جديد اب برس

Advertisements

كما حظرت الدولة الأحداث الرياضية والثقافية وأغلقت جميع المؤسسات التعليمية لخفض معدل التحويل. وأكدت النرويج إصابة 5760 حالة بالفيروس التاجي و74 حالة وفاة بسبب المرض حتى الآن.

وقال "هوي" للصحفيين إن إلغاء إجراءات الإغلاق كان هدف البلاد عندما سنتها في 12 مارس. وحثت مديرة المعهد النرويجي للصحة العامة، كاميلا ستولتنبرج، على توخي الحذر حيث لا يزال هناك عدم يقين بشأن دقة معدل التكاثر، لكنها اعترفت بأن البيانات أظهرت تطورًا إيجابيًا في الأسابيع الأخيرة.

ومن المقرر أن تقرر الحكومة يوم الأربعاء المقبل ما إذا كانت ستمدد القيود - التي تشمل إغلاق المدارس ودور الحضانة - إلى ما بعد 12 أبريل أم لا. انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة باستمرار منذ 2 أبريل ، وبينما تقلبت أرقام الوفيات ظلت منخفضة.