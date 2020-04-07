شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فلكي يمني يكشف عن موعد بداية شهر رمضان المبارك ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد فلكي يمني يكشف عن موعد بداية شهر رمضان المبارك !

توقع الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية، عدنان الشوافي أن يكون يوم الجمعة الموافق 24 إبريل 2020، أول أيام شهر رمضان المبارك 1441هـ.

و أوضح في تدوينة على "فيسبوك"، الإثنين، أنموعد تحري هلال شهر رمضان (يوم الشك/ يوم الغيم/ ليلة 30) من شعبان تكون من بعد غروب شمس 29 من شعبان 1441 هـ، الموافق الأربعاء 22 إبريل/نيسان 2020.

جديد اب برس

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وأضاف بأنه وفي ذات اليوم يغرب قرص القمر قبل غروب قرص الشمس على غرب اليمن، بحوالي 24 دقيقة، ولم يحقق الاقترن السطحي و قبل ان يحقق كذلك الاقتران المركزي (ولادة الهلال فلكيا)

وأكد الشوافي أن حكم رؤية الهلال مستحيلة بالحساب الفلكي، وبالتالي فإن يوم الخميس هو المتمم لشهر شعبان، والجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك