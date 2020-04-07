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عدن - ياسمين التهامي - عاجل مواجهات مسلحة عنيفة في العاصمة الموقتة "عدن"



اندلعت، مساء الاثنين الموافق 6 أبريل 2020م، اشتباكات بين قوة أمنية وجماعة مسلحة عسكرية، على خلفية أرضية معسكر، في مدينة عدن.

وقال شهود عيان، إن الاشتباكات المسلحة اندلعت في منطقة “بئر فضل”، بين الجماعتين، التي تريد كل منها السيطرة على أرضية معسكر تقع هناك.

وأوضح الشهود أن الاشتباكات اندلعت بين قوة أمنية يقودها مدير شرطة البساتين، مصلح الذرحاني، ومسلحين عسكريين يقودهم ضابط في أحد ألوية العمالقة، بسبب خلاف حول أرضية الدفاع الجوي، الذي يدعي الذرحاني بأنها ملكاً له.

جديد اب برس

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وذكر الشهود أنه تم استخدام السلاح الثقيل في الاشتباك بين المجموعتين، وتدخلت شرطة “بئر فضل”، وقيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي لإيقاف الاشتباك، لكنها لم تنجح بذلك، حتى لحظة كتابة هذا الخبر في السابعة من مساء امس.

ولم ترد معلومات حول سقوط أي ضحايا في الاشتباكات.