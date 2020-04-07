شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تفاجئ العالم بـ هذه الصورة الحصرية بعد أن نشرت فيروس كورونا إلى العالم أجمع تفاصيل وصور مهمة! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الصين تفاجئ العالم بـ هذه الصورة الحصرية بعد أن نشرت فيروس كورونا إلى العالم أجمع تفاصيل وصور مهمة!

احتشد آلاف الزوار أمام سور الصين العظيم، بعد إعادة السلطات المحلية افتتاحه والإعلان عن الدخول المجاني. وأعلنت الصين،أمس الاثنين، عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، كلها باستثناء حالة واحدة واردة من الخارج.

وعلى الرغم من رغم تفشي فيروس كورونا، إلا أن ذلك لم يمنع عشرات آلاف السياح من الاحتشاد أمام سور الصين العظيم، بعد إعادة السلطات المحلية افتتاحه والإعلان عن الدخول المجاني للموقع السياحي ذي المناظر الخلابة. جديد اب برس Advertisements وكان سور الصين العظيم بمقاطعة انهوى في شرق الصين المعروف برابع عجائب الدنيا، وأحد مواقع التراث العالمي، قد أغلق أبوابه في 25 يناير الماضي مع تصاعد وباء فيروس كورونا في الصين. لكن بعد أقل من شهر، وبالتحديد في 21 فبراير، بدأت إدارة الموقع السياحي الترحيب بالزوار مرة أخرى، لكنها خفضت عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول عن طريق تقليل عدد الزوار المعتاد البالغ 50 ألف زائر إلى 20 ألف زائر. وأعلن مسؤولو مدينة هوانغشان أن جميع سكان انهوى يمكنهم زيارة المواقع السياحية مجانا خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل. وأعلنت الصين،أمس الاثنين، عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، كلها باستثناء حالة واحدة واردة من الخارج وتأتي الأرقام الجديدة ارتفاعا من 30 حالة يوم السبت، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض. وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إنه تم التعرف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض فيروس كورونا بنهاية يوم الأحد، مقابل 47 حالة يوم السبت. وأظهرت البيانات الجديدة تسجيل حالة وفاة واحدة في الخامس من أبريل في الصين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تفاجئ العالم بـ هذه الصورة الحصرية بعد أن نشرت فيروس كورونا إلى العالم أجمع تفاصيل وصور مهمة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.