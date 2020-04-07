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صنعاء - ياسمين الخيامي - خليجي يرعب كل نساء الخليج ويقوم بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا مع زوجته.. وحينما اقتحمت الشرطة منزله كانت المفاجأة المرعبة التي صدمت الجميع

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