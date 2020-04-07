شكرا لمتابعة خبر عن توتر خطير : بين قوات "المجلس الانتقالي: وقوات التحالف في العاصمة الموقتة عدن والحزام يمنع "قوات سعودية" من المغادرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بيان هام : من منظمة الصحة العالمية بشأن وجود كورونا في اليمن ارتفاع عدد حالات ‘‘كورونا’’ في ‘‘مصر’’ الى 1322 حالة منها 85 حالة وفاة ظهرت بشكل صادم وفاضح جداً.. “شاهد” فيفي عبده تؤدي وصلة رقص ساخنة ومثيرة واستعراض صدرها من داخل الحجر المنزلي (فيديو خادش للحياة) بالفيديو : الناشطة السعودية فوز العتيبي تثير جدل واسعاً بوصلة رقص مثير وبنظارة نارية .. ومفاجأة غير متوقعة بنهاية المقطع اشعلت جميع المواقع (شاهد فيديو صادم)

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