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عدن - ياسمين التهامي - شاهد خلاصة" معارك الامس في مأرب الجوف البيضاء تفاصيل مهمة!

تشهد جبهات القتال في محافظات مأرب والجوف والبيضاء، مساء اليوم الاثنين، هدوء حذر بعد هجمات ومواجهات دارت الساعات الماضية في مختلف الجبهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي.

وقالت مصادر إن القوات الحكومية شنت اليوم الاثنين هجوم واسع وعنيف على ما تبقى من مواقع في قبضة جماعة الحوثي في سلسلة جبال هيلان شمال مأرب وتمكنت من إحراز تقدم طفيف.

جديد اب برس

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وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل أوقفت تقدمها قبل قليل من مساء اليوم في جبل هيلان وشرعت في ترتيب مواقع دفاعية للحفاظ على ما تمكنت من تحرير خلال اليومين الماضيين، ومن المتوقع أن تستأنف العمليات العسكرية خلال الساعات القادمة.

أما في محافظة البيضاء فتشهد في هذه الأثناء قصف مدفعي متبادل بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهة فضحة بمديرية الملاجم شمال المحافظة.

ويأتي هذا بعد مناوشات بين الطرفين بعد محاولة القوات الحكومية التقدم في مديريتي ناطع والملاجم عقب عملية عسكرية أطلقتها فجر اليوم سبقتها غارات جوية مكثفة شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت آليات وتجمعات لجماعة الحوثي.

أما في محافظة الجوف فتشهد مناطق اللبنات والاقشع والبرش شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف هدوء حذر بعد مناوشات ومواجهات متقطعة وقصف مدفعي متبادل شهدته اليوم.

وفي شمال المحافظة شهدت جبهة الخنجر وبرقى الاشرع بمديرية خب الشعف مواجهات عنيفة عقب هجوم واسع شنته جماعة الحوثي تمكنت القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل من كسره.