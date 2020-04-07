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عدن - ياسمين التهامي - شاهد " طارق صالح ينشر صورة وجبة سحور قبل قليل تشعل مواقع التواصل ا لاجتماعي !

نشر قبل قليل العميد طارق صالح قائد قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي صورة لوجبة سحور على صفحته في توتير.

وتتضمن وجبة السحور التي نشرها طارق صالح زبادي وبعض من الخبز .

وعلق ناشطون على الصورة انها تعكس بساطة القائد طارق صالح. جديد اب برس Advertisements

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