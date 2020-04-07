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عدن - ياسمين التهامي - ليلة حمراء و سقوط ضحايا جرا اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات «الإنتقالي» في عدن .. وقيادات المجلس تعجز عن وقفها

اندلعت قبل قليل اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، في العاصمة المؤقتة عدن. وذكر شهود عيان ان الاشتباكات وقعت على خلفية نزاع بين قوتين تابعتين للانتقالي، على أرضية معسكر في مدينة عدن. جديد اب برس Advertisements

وأضافوا " أن الاشتباكات اندلعت في منطقة بير فضل بين جماعتين مسلحتين تتنازعنا حول السيطرة على ارضية معسكر الدفاع الجوي ، يقودهما مدير شرطة البساتين مصلح الذرحاني، وقيادي آخر من قوات الانتقالي ، الذي يدعي الذرحاني بأنها ملكا له. وبحسب الشهود فقد استخدم السلاح الثقيل بين الطرفين. وتدخلت شرطة بير فضل وقيادات بالمجلس الانتقالي لفض الاشتباكات لكنهم لم ينجحوا حتى اللحظة.

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