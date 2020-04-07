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الرياض - رنا هويدي - عـــــاجل .. حدوث ظاهرة غريبة ومفاجئة في السعودية .. والسلطات تعلن حالة الاستنفار .. والرعب يعمم بين المواطنيين .. شاهد (فيديو)
أثار ظهور أسراب الخفافيش، في سماء مستشفى الملك فهد المركزي بمنطقة جازان، الواقعة جنوب السعودية الذعر في المنطقة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أعدادًا كبيرة من "الخفافيش" تحلق بطريقة عشوائية بسماء حديقة مستشفى الملك فهد.
ورصد هذه الظاهرة عدد من المراجعين بالمستشفى؛ ما دفع صحة منطقة جازان إلى الاستنفار واتخاذ إجراءات عاجلة.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للشؤون الصحية، بجازان، محمد دراج، بأنه تمت ملاحظة وجود بعض الخفافيش في محيط المستشفى، وفق ما أفادت به صحيفة "اليوم" السعودية.
وأكد أنه جرى العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخلص منها، عبر عمليات رش بالمبيدات وقص الأشجار.
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