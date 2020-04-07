شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الاهمية..مكرمة ملكية من الملك سلمان خاصة فقط للمغتربين اليمنيين وتوجيهات ملكية صارمة للجوازات السعودية لتنفيذها فورا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الاهمية..مكرمة ملكية من الملك سلمان خاصة فقط للمغتربين اليمنيين وتوجيهات ملكية صارمة للجوازات السعودية لتنفيذها فورا

إنفاذاً للتوجيهات السامية القاضية بتمديد هوية زائر الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية حتى تاريخ 1441/9/21هـ، بدأت المديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني اعتباراً من اليوم الاثنين، في تنفيذ إجراءات طلبات تمديد “هوية زائر” الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن إجراءات تمديد “هوية زائر” ستستمر حتى نهاية يوم السبت 1441/8/25هـ الموافق 2020/4/18م، وفقاً للإجراءات المعتمدة سابقاً، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد البدء بطلب طباعة وتوصيل هوية الزائر, وذلك من خلال حساب المستضيف بمنصة “أبشر” دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

Advertisements

عاجل وفي غاية الاهمية..مكرمة ملكية من الملك سلمان خاصة فقط للمغتربين اليمنيين وتوجيهات ملكية صارمة للجوازات السعودية لتنفيذها فورا

عاجل وهام ..ملعقة واحدة من هذا المنتج المذهل ستحميك انت وافراد عائلتك من فيروس كورونا القاتل ، ولكن اياك ان تعطيه لزوجتك اذا كانت حامل

وردنا الان هذا الخبر الصادم..القصة الكاملة لـ "مقتل" زوجة تميم "أمير قطر" بطلق ناري بعد ان سربت صورته وهو عاري ... شاهد(الصور)