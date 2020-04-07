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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تدريبات بالأسلحة الخفيفة للجنود المستجدين في أبين الثلاثاء 7 أبريل 2020 الخليج 365 لتعزيز الجاهزية القتالية، دشن اللواء 12 صاعقة جنوبية، يوم الاثنين، دورة رماية بالأسلحة الخفيفة، للجنود المستجدين في محور محافظة أبين.

Advertisements استعرض الجنود، خلال الدورة، مهارات الرماية، وتكتيات القتال بالأسلحة الخفيفة، وأظهروا كفاءة قتالية عالية. وعززت الدورة مهارات الجنود، من خلال رفع مستوى الكفاءة البدنية والذهنية للمقاتلين، وتعميق حالة الانضباط الذاتي بين الأفراد.

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