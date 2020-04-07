شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. 4 قذائف مدفعية حوثية على تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. 4 قذائف مدفعية حوثية على تعز الثلاثاء 7 أبريل 2020 الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية، منذ قليل، حي سكني في منطقة بئر باشا، بمحافظة تعز. Advertisements وقالت مصادر محلية، إن المليشيا المدعومة من إيران، قصفت أهالي المنطقة بأربع قذائف مدفعية. ورجحت انطلاق القصف المدفعي من مواقع تمركز المليشيا في الحوبان، شمال شرق المدينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. 4 قذائف مدفعية حوثية على تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.