حملة "تباً للقات".. ومكافأة للإبلاغ عن بائعيه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حملة تبا للقات.. ومكافأة للإبلاغ عن بائعيه
الثلاثاء 7 أبريل 2020
الخليج 365
دشنت الإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت، مساء اليوم الاثنين، حملة توعية بمخاطر القات، وتتزامن الحملة مع قرار محافظ حضرموت، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمنع دخول القات للمحافظة، وتجريم تداوله وبيعه بشكل نهائي في حضرموت.
ورفعت الحملة شعار ”تباً للقات أضعت وقتاً ثميناً لبناء الوطن“، ورقم العمليات 199 للإبلاغ عن أي بائع أو مهرب قات، وأعلنت محافظة حضرموت، في وقت سابق، مكافأة للإبلاغ عن بائعي القات ومهربيه، ضمن جهود القضاء على الظاهرة.
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