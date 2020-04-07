عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مكافحة حمى الضنك في 10 مديريات بالساحل

الثلاثاء 7 أبريل 2020

الخليج 365

أطلق برنامج الملاريا، في مديرية المكلا، بمحافظة حضرموت، اليوم الاثنين، حملة رش ضبابي لمكافحة حمى الضنك في ١٠ مديريات بالساحل.

Advertisements

يشارك في الحملة 30 عاملا و10 مراقبين، بعشر سيارات للانتشار في مختلف أحياء المكلا.

وتتزامن الحملة مع الإجراءات الاحترازية، من مكتب الصحة لرصد أي حالات إصابة بحمى الضنك خلال الفترة الماضية.