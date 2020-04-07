شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو : فنانة استعراضية شهيرة تفجر مفاجأة عن الرئيس الراحل و تكشف عن علاقة خاصة جمعتها معة وماذا كان يفعل كل إثنين وخميس معلومات صدمت الجمهور والشعب (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محافظ تعز : يهدد بالاستقالة جراء ضغوطات حوثية كبيرة بعد أسابيع قليلة من تعيينه شاهد : يتحدون ويخروق امر الملك سلمان .. بحظر التجول في مكة.. والشرطة تتفرج ولأقدرة تفغل شيآ (فيديو) "السعودية" تزف بشرى سارة لليمنيين حاملي "هوية زائر" (هذة تفاصيلها) الجيش اليمني : ينفذ عملية خاطفة من ثلاثة محاور ويستعيد جبل استراتيجي في محافظة البيضاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : فنانة استعراضية شهيرة تفجر مفاجأة عن الرئيس الراحل و تكشف عن علاقة خاصة جمعتها معة وماذا كان يفعل كل إثنين وخميس معلومات صدمت الجمهور والشعب (شاهد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.