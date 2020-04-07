شكرا لمتابعة خبر عن طيران التحالف : يواصل استهداف تجمعات الحوثيين في الجوف ومارب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/07 الساعة 01:30 صباحاً (الخليج 365 _ متابعات ) متعلقات محافظ تعز : يهدد بالاستقالة جراء ضغوطات حوثية كبيرة بعد أسابيع قليلة من تعيينه Advertisements شاهد : يتحدون ويخروق امر الملك سلمان .. بحظر التجول في مكة.. والشرطة تتفرج ولأقدرة تفغل شيآ (فيديو) بالفيديو : فنانة استعراضية شهيرة تفجر مفاجأة عن الرئيس الراحل و تكشف عن علاقة خاصة جمعتها معة وماذا كان يفعل كل إثنين وخميس معلومات صدمت الجمهور والشعب (شاهد) "السعودية" تزف بشرى سارة لليمنيين حاملي "هوية زائر" (هذة تفاصيلها)

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