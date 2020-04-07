شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف ظهر متجهما وحزينا ترمب الوضع خطير" ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جديد اب برس

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الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الاثنين، أن إدخال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى الرعاية المركزة بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أمرا خطيرا. وقال االرئيس الأميركي الذي ظهر متجهما وحزينا إنه طلب من شركتين تعملان على ابتكار طرق علاج فيروس كورونا، تقديم المساعدة للفريق الطبي الذي يعالج جونسون. وأعرب ترامب عن أمله في أن يتعافى سريعا "صديقه" رئيس الوزراء البريطاني، الذي أدخل لقسم العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، مشيراً إلى أنّ الأميركيين "يصلّون من أجله". وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي "أريد أيضاً أن أرسل أفضل تمنياتي إلى صديق عزيز جداً عليّ وصديق لأمّتنا، رئيس الوزراء بوريس جونسون". وأضاف "لقد شعرنا بحزن شديد عندما سمعنا أنّه نُقل إلى العناية المركّزة بعد ظهر هذا اليوم، قبل قليل. الأميركيون يصلّون من أجل شفائه". وكان رئيس الوزراء البريطاني، قد دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتم نقله إلى العناية المركزة إثر تدهور حالته الصحية. وحسبما أكد مكتب جونسون، فإن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه ويتلقى العلاج، فيما تم تكليف وزير الخارجية، دومينيك راب، بأداء مهامه مؤقتا.