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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالصورة: الإمارات تجند أطفال هذه المحافظة .. بعد تجنيدها فتيات من الضالع وعدن لتنفيذ هذه المهمة !

جديد اب برس Advertisements ت مصادر محلية في محافظة أرخبيل سقطرى بأن الإمارات، بدأت خلال الأسبوع الجاري حملة لتجنيد أطفال المحافظة. وأكدت المصادر أن العميد في الاستخبارات الإماراتية خلفان المزروعي، الذي يعمل في سقطرى تحت ستار العمل الإنساني، بدأ حملة استقطاب لعشرات من أطفال محافظة ارخبيل سقطرى، تمهيداً لتجنيدهم وضمهم للمليشيات المتمردة التي أنشأتها أبو ظبي في المحافظة . وأضافت المصادر أن عدد من الأطفال تم وضعهم في معسكر خاص بالقوات الإماراتية في سقطرى ، لتدريبهم. وأوضحت أن العميد المزروعي، استخدم عدداً من عناصر المليشيات التي انشأها في محافظة أرخبيل سقطرى، لاستقطاب الأطفال، مستخدماً في ذلك الإغراءات المالية، ومستغلاً حاجة أسرهم وذويهم للمال بسبب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه المحافظة، بالإضافة إلى إيهامهم بأنهم سيتقلدون مناصب رفيعة في المستقبل. وكانت الإمارات نقلت أعداداً من شباب سقطرى ، خلال العام الماضي، إلى أبو ظبي لتدريبهم وضمهم إلى فصائل المليشيات التي أنشأتها خارج إطار الدولة، ومن ثم الزج بهم في محاولة تنفيذ انقلاب في الأرخبيل وفي معاركها العبثية في شبوة وأبين ، بالإضافة إلى عشرات الفتيات اللاتي تم أخذهن من عدن والضالع، إلى أبو ظبي أيضاً وتجنيدهن لتنفيذ أعمال استخباراتية ودعائية لصالح الامارات ومؤامرتها في تقسيم اليمن والسيطرة على سقطرى وموانئ عدن وشبوة والساحل الغربي.

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