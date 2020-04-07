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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وردنا الان من مأرب" الحوثيون يعلنون سيطرتهم على مديرية جديدة في «مأرب» .. واشتداد المعارك شرق وشمال المدينة مستجدات!

جديد اب برس Advertisements في الأثناء معارك عنيفة بين قوات الجيش وجماعة الحوثي شرق وشمال مدينة مأرب. وقالت مصادر قبلية في محافظة مارب، إن المعارك أزدادت ضراوة بين الطرفين بعد إعلان الحوثيون سيطرتهم على وادي حلحلان ومناطق أخرى في مديرية رغوان ومعسكر ماس التابع لقوات الجيش شمال محافظة مارب، وأكدت المصادر أن جماعة الحوثي تستميت في المعارك الدائرة الآن وتستخدم مختلف الأسلحة،للسيطرة على ما تبقى من مديرية رغوان. وفي الجبهة الغربية لمدينة مارب، تمكنت قوات الجيش من صد هجوم لجماعة الحوثي وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ، كما عززت قوات الجيش سيطرتها على هيلان بآليات عسكرية وقوة بشرية . وفي السياق قالت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين، أن المتمردين زحفوا اليوم باتجاه مدينة مارب من جهة معسكر اللبنات، مستغلين تراجع قوات الجيش من موقع جبل الكنايس، آخر تحصينات المدينة من جهة الشرق. بحسب زعمها.

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