شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سبب اعلان وزير صحة الحوثيين بوفاة نصف مليون يمني بوباء كورونا ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد سبب اعلان وزير صحة الحوثيين بوفاة نصف مليون يمني بوباء كورونا !

جديد اب برس

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وزير الصحة في حكومة الحوثيين، طه المتوكل، من كارثة إنسانية كبيرة في حال وصول وباء كورونا إلى اليمن. وقال المتوكل، في كلمة أمام مجلس النواب في صنعاء، الاثنين، "بكل وضوح، لو دخل وباء كورونا إلى اليمن فإنه قد يصيب 90% من الشعب اليمني"، وذلك حسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة. وأضاف: "في حال دخول كورونا إلى اليمن لا قدر الله، فإن منظمة الصحة العالمية قدرت عدد الوفيات بما لا يقل عن 70 ألف يمني، ونحن نقدر أن يبلغ عدد الوفيات نصف مليون يمني". وتوقع المتوكل أن "يبلغ معدل من يحتاج دخول المستشفيات في حال وصول كورونا إلى اليمن، في غضون شهرين، مليون شخص، في حين أن عدد الأسرة في مستشفيات اليمن هو 1500 سرير فقط". ودعا المتوكل إلى "تكاتف الجميع في الشمال والجنوب"، مشيراً إلى أن "مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط كانت بالجلوس مع الطرف الآخر (الحكومة اليمنية) لمناقشة وضع خطة لمواجهة كورونا في اليمن". وطالب منظمة الصحة العالمية بتوضيح أو نفي ما نسب إليها حول توقع انفجار وباء كورونا في اليمن، كما طالب المنظمات الأممية والدولية بتوفير 1000 جهاز تنفس صناعي بصورة عاجلة وكحدٍ أدنى، بالإضافة إلى "ضرورة تحمل منظمات الصحة العالمية والصليب الأحمر واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مسؤولياتها وتجهيز المستشفيات لمواجهة أي تفشي لوباء كورونا".