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عدن - ياسمين التهامي - كما وردنا الاعلان عن وفاة رجل اعمال مصري شهير بفيروس كورونا (الاسم - التفاصيل )!

جديد اب برس Advertisements مساء اليوم رجل الأعمال المصري الشهير منصور الجمال، رئيس مجلس إدارة إحدى أكبر شركات التنمية العقارية، بعد إصابته منذ عدة أيام بفيروس كورونا المستجد، مما أدى لتدهور حالته الصحية، وفق ما نشرته صحيفة الشروق المصرية. كان الجمال قد بدأ حياته المهنية في السلك الدبلوماسي، وعمل بجامعة الدول العربية، ثم انتقل للعمل في مجالات الاستثمارات بمصر والعالم وتزوج الجمال من الفنانة ليلى علوي من 2007 إلى 2015.

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