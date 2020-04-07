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عدن - ياسمين التهامي - عاجل"ضربة موجعة للحوثيين ..مقتل " 5" من القيادات الحوثية البارزة والجماعة تعترف وتشيعهم بصنعاء ( الأسماء)!

جديد اب برس Advertisements فت مليشيا الحوثي بمقتل قيادات حوثيه بارزة في مواجهات مع قوات الجيش في جبهة " نهم " شمال شرق العاصمة صنعاء والجوف. وشيع الحوثيون أمس بصنعاء جثامين خمسة من القيادات العسكرية والميدانية البارزة وهم "اللواء أنور شمار والعقيد علي سلامه وناصر الزبيري والعقيد يحيى خشيشة وحازم الجشاري".

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