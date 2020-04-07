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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. المواطنة التي شتمت رجل أمن خلال مقطع فيديو تعتذر “لعلي أكون عبرة للمجتمع”!.. فيديو صادم

تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، مقطع فيديو للمواطنة التي شتمت رجل أمن بسبب “مخالفة” أمس. وأبدت الفتاة اعتذارها خلال مقطع الفيديو الجديد، وقالت “أعتذر للحكومة الرشيدة على ما بدر مني من تلفظ ويعلم الله إني اتلفظت في حالة غضب وانفعال، وهذا كان شيء خطأ، وأعترف إني أخطأت، وأقدم كامل اعتذاري للمجتمع عامة وللجهات الحكومية خاصة وللمرور”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد.. المواطنة التي شتمت رجل أمن خلال مقطع فيديو تعتذر “لعلي أكون عبرة للمجتمع”!.. فيديو صادم عاجل وفي غاية الخطورة.. حاملات طائرات ضخمة وبوارج حربية تتجه نحو الخليج ونشر أكثر من 100 منظومة صواريخ في السعودية والكويت والبحرين القصبي يفاجئ الجمهور في مسرحية “الذيب في القليب” بطلب مثير لكل سعودي فوق الأربعين .. ما علاقة تركي آل الشيخ.. شاهد(فيديو) الداخلية : منع التجول منع التجول طوال اليوم(الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف ، جدة، الطائف، القطيف، الخبر) Advertisements عاجل.. الكويت تزف بشرى سارة لكل المقيمين وتصدر قبل قليل هذا القرار للعمالة الوافدة.. تفاصيل وردنا الان.. “صورة” تكشف تفاصيل جديدة في واقعة خاطفة الدمام.. مَن الرجل “أبو شماغ”؟.. شاهد عاجل.. بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا في وضع حرج والى الحجر الصحي ورد للتو.. سلطنة عمان تصعق كل دول الخليج قبل قليل و تعلن عن قرار صادم ومرعب للإمارات .. والغضب يعمم بين المواطنين .. شاهد سعر الليلة بـ 6آلاف جنيه.. صحيفة "بريطانية" تكشف مفاجئة مدوية .. لأكبر صفقة لوالدة "أمير قطر" الشيخة "موزة" وردنا الان هذا الخبر الصادم.. شاهد الملك سلمان يحتجز داخل غرفة في قصر المربع بالرياض.. (فيديو صادم) وتابعت “لعلي أكون عبرة للمجتمع عشان ما يتلفظوا بعد كدا، وبطلعوا بإساءة، لأنهم أصلاً قائمين على راحتنا و24 ساعة يسهرون علينا ويحمونا”.

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