أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين الموافق 6 إبريل/نيسان 2020 وهي كالتالي: محافظ عدن يناقش الصعوبات والعراقيل التي تقف أمام اللجنة التعاونية السكنية https://www.elyamnelaraby.com/471705/ تدشين حملتي تعقيم وتوعية بفيروس كورونا في المهرة وشبوة https://www.elyamnelaraby.com/471706/ عدن .. الوكيل الزامكي يشيد بجهود صندوق صيانة الطرق والجسور https://www.elyamnelaraby.com/471713/ مشروع مسام يكرم الفرق الهندسية والخبراء الأجانب العاملين في الميدان https://www.elyamnelaraby.com/471714/ قصف سجن النساء في تعز .. حلقة جديدة في مسلسل جرائم الحرب الحوثية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/471716/ نقطة بلفقيه الجبلية بالمكلا تضبط وتحرق كمية من القات https://www.elyamnelaraby.com/471718/ محافظ عدن يطلع على سير العمل في مشروع تأهيل شبكة الصرف الصحي https://www.elyamnelaraby.com/471719/ بالفيديو.. "الخليج 365" يلعب دورا مهما في منع القات بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/471720/ إجراءات إحترازية استباقية لمواجهة كورونا في وادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/471722/ الجوازات" السعودية تمدد "هوية زائر" الممنوحة إلكترونياً لليمنيين https://www.elyamnelaraby.com/471723/

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