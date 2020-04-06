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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو.. سلطنة عمان تصعق كل دول الخليج قبل قليل و تعلن عن قرار صادم ومرعب للإمارات .. والغضب يعمم بين المواطنين .. شاهد





أصدرت الحكومة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين قرارًا مفاجئًا لدولة الإمارات، على وقع انتشار فيروس كورونا الجديد. وأعلنت شركة مواصلات المملوكة للدولة، تعليق الرحلات اليومية إلى إمارة دبي في الإمارات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة للحد من انتشار فيروس كورونا. وأشارت إلى أنه سيقتصر الوقوف في مسار (مسقط دبي) حتى ولاية شناص فقط، ثم العودة إلى محافظة مسقط وذلك حتى إشعار آخر. كما اتخذت الشركة عدة إجراءات احترازية في جميع خدمات النقل العام، لمكافحة فيروس كورونا منها قياس حرارة الركاب قبل دخولهم الحافلات المشغلة لخدمة النقل بين المدن. وأكدت مواصلات بأنها تتابع تطورات الحالة أولا بأول، وستقوم بإشعار عملائها فور وجود أي مستجدات تتعلق بخدماتها. أعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس الأحد، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد إلى (22) إصابة. وكانت سلطنة عمان، أعلنت تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية وإيقاف الدراسة لمدة شهر بكافة المؤسسات التعليمية في البلاد، إضافة إلى منع دخول السفن السياحية إلى موانئها.



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