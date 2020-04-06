شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الليلة بـ 6آلاف جنيه.. صحيفة "بريطانية" تكشف مفاجئة مدوية .. لأكبر صفقة لوالدة "أمير قطر" الشيخة "موزة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الليلة بـ 6آلاف جنيه.. صحيفة "بريطانية" تكشف مفاجئة مدوية .. لأكبر صفقة لوالدة "أمير قطر" الشيخة "موزة"



أفادت شبكة ”بلومبرغ“ الأمريكية في تقرير لها الأحد بأن الشيخة موزة بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر، اشترت فندق ”ريتز“ بالعاصمة البريطانية لندن. ونهاية مارس الماضي كشف مكتب ”ماكفارلاينز“ البريطاني للمحاماة عن الصفقة، دون الكشف عن المستثمر القطري، وقالت صحف بريطانية حينها إن قيمة الصفقة تبلغ قرابة 800 مليون جنيه استرليني. وبحسب تقرير بلومبرغ ”تم الاستحواذ على الفندق عبر مدير مالي يعمل لصالح الشيخة موزة بنت ناصر، قرينة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ووالدة الأمير الحالي الشيخ تميم“. ووفقاً للتقرير، تمتلك أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر أكثر من 100 فندق فاخر حول العالم، عبر مجموعة من الكيانات الاستثمارية المختلفة. وأشار التقرير إلى أن الشيخة موزة ”دفعت 700 مليون جنيه إسترليني، للاستحواذ على فندق ريتز، ومبنى مجاور له“. ولم يرد مكتب الاتصالات التابع للحكومة القطرية على رسالة عبر البريد الإلكتروني للتعليق على التقرير. وفندق الريتز الواقع في شارع بيكاديلي في قلب لندن، هو أحد الأماكن الأكثر فخامة في العاصمة البريطانية، ويضمّ 130 غرفة ويتراوح سعر الليلة فيه من 650 جنيها إلى أكثر من ستة آلاف جنيه لأكبر جناح.

