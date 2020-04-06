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عدن - ياسمين التهامي - قبل قليل .. السعودية تعلن فرض حظر التجوال بشكل تام في العاصمة السعودية "الرياض" و9 مدن اخرى

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اعلنت وزارة الداخلية عن قرار منع التجوال بشكل كامل في العاصمة السعودية واربع مدن اخري في تشديد غير مسبوق للتدابير الاحترازية الهادفة الى منع انتشار فيروس " كورونا". واكدت الوزارة أنه تقرر منع التجوال بشكل كلى في كل من العاصمة "الرياض وتبوك والدمام القطيف والخبر".



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