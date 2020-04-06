شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــاجل : بشرى سارة لمرضى كورونا في سلطنة عُمان وإنجاز طبي كبير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في بشرى سارة للعمانيين عامة ومرضى فيروس كورونا المستجد بشكل خاص، تمكنت شركة عُمانية من اختراع أجهزة تنفس صناعي محلية الصنع والتي أثبتت كفاءة عالية بعد تجرتها بمستشفى السلطان قابوس.

وفي التفاصيل قالت وسائل إعلام عُمانية إن شركة “إنوتك” العمانية أعلنت أنها اختبرت جهاز جهاز التنفس الاصطناعي، الذي أنتجته الشركة، في المستشفى السلطاني بمحافظة مسقط.

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وذكرت الشركة في بيان لها أن الجهاز تمت إجازتهُ للاستخدام الطبي للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

كما أكدت شركة “إنوتك” أن الجهاز تم تصنيعه بالكامل محليا في سلطنة عمان وعبر فريق تصنيع عماني.

وأشاد العديد من العُمانيين بهذا الإنجاز الكبير في ظل أزمة كبيرة يعاني منها العالم بنقص أجهزة التنفس، تزامنا مع تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين حول العالم بوتيرة جنونية.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، الأحد، عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩).

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 298 حالة وعدد الوفيات حالتان.

وأكدت الوزارة أن 61 حالة قد تماثلت للشفاء.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.