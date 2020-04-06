شكرا لقرائتكم خبر عن بن عزيز يوجه ضربة قاضية للإصلاح في المنطقة السادسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجح رئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة في قوات الشرعية صغير بن عزيز بالإيقاع بقيادات حزب الإصلاح العسكرية في المنطقة العسكرية السادسة، لدى التحالف، وتحميلهم مسؤولية الانهيارات التي حدثت للجبهة ومكنت صنعاء من السيطرة على المحافظة.

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وقال مصدر عسكري مطلع للخبر اليمني إن قيادة التحالف أوقفت كلا من عبدالله الضاوي قائد اللواء ١٢٧، وعبدالغني هزاع قائد اللواء التاسع ومحمد الركن قائد اللواء ١٢٢ محمد صالح بن راسية قائد اللواء ١٠١ مشاه، مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة، وعلي محسن الهدي، قائد عمليات المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن القيادات الموقفة تخضع للتحقيق وتتعرض للإهانة، كما تم تحميلها مسؤولية الانهيارات العسكرية، والنفسية.

وتشير المعلومات إلى أن بن عزيز استغل سقوط الجوف للإطاحة بهذه القيادات العسكرية، التي من المتوقع أن يتم صدور بتغييرها بأشخاص موالين لبن عزيز خلال الأيام القليلة القادمة.