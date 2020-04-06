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عدن - ياسمين التهامي - "مدير عام" مطار عدن يخلي مسؤوليته من الاحداث التي تدور في الاثناء بالمطار ويوجه دعوة هامة للمواطنين بالقيام بهذه الخطوة لإبعاد عدن عن المخاطر !

اخلى مدير عام مطار عدن الدولي مسؤوليته من ظهور اي حالة إصابة بالوباء اثر فتح المجال الجوي بعد تعليق الرحلات الجوية لشركات الطيران الجوية العاملة. وقال عبدالرقيب العمري مدير عام مطار عدن الدولي خلال تظاهرة عند مدخل امطار يوم الاحد احتج منظموها عن سكوته على الرحلات الجوية العسكرية التي تقل جنودا على دفعات بلغت اكثر من ثمانين جنديا .. جديد اب برس Advertisements ​ قال انه شخصيا والطاقم العامل الاكثر عرضة للوباء والموت في المطار معربا عن أسفه من صمت السلطات عن هذه الرحلات وصفها انها اذن من طين واذن من عجين. ودعا العمري المتظاهرين الى التوجه الى مقر التحالف للتعبير عن احتجاجهم. وكان مطار عدن الدولي شهد خلال الحظر الجوي 5 رحلات نقل طيران عسكري لجنود يمنيين تدربوا في الاراضي السعودية. وطالبت جهات مسؤولة حينها بضرورة بقاءهم في معسكر الذين نقلوا اليه على ان فرق الاستجابة بمعاودة تفقد حالاتهم الصحية. كما أقدم مسلحون اليوم الاثنين على إغلاق مطار عدن الدولي وسط انتشار أمني مكثف. وقال المسلحون بأنهم قاموا بإغلاق المطار لمنع قدوم طائرة اماراتية وسعودية تحمل على متنها عدد من الركاب للحفاظ على سلامتهم عقب تفشي فيروس كورونا. ويذكر أن المحتجين من قوات قائد المقاومة الجنوبية أبو همام . وتم إغلاق الخط البحري بعدن ظهر اليوم بسبب إغلاق المحتجين لمطار عدن الدولي.

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