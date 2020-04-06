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عدن - ياسمين التهامي - تشريح الجثة كشف ما أخفته الكاميرات.. نانسي عجرم وزوجها في ورطة حقيقية بعد تسريب معلومة “خطيرة” بشأن قضية “قتيل الفيلا”!.. (شاهد)



أثارت رهاب بيطار محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم السوري محمد الموسى جدلاً بتغريدةٍ “غامضة” .

وقالت المحامية “بيطار” في تغريدتها: ” للهدوء دور كبير في حل الألغاز .#وبكرا_احلى”. وسبق هذه التغريدة لـ”بيطار” ان كشفت معلومة خطيرة عن نتيجة تشريح جثة محمد الموسى.

جديد اب برس

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وقالت في تغريدة: “ردًا على ما يدور فإن أهم ما في التقرير السوري هو إنتفاء توصيف الجريمة كدفاع مشروع عن النفس إلى القتل العمد”.

نانسي عجرم وزوجها في ورطة حقيقية

وأعلن والد محمد الموسى، الخميس الماضي، عزل المحامية السورية رهاب بيطار، من قضية قتل نجله في داخل منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم.

لكن “بيطار” قالت إن والد محمد الموسى تراجع عن عزلها من القضية، وقرر الاستمرار فيها بمساعدتها.

وقالت بيطار إن من أسباب خروج والد الموسى خلال الأيام الماضية لكي يعلن عزلها من القضية هو “كثرة الشائعات، وتدخل أصحاب المصالح الذين يحملون نوايا غير سليمة”.

وأضافت أن والد القتيل رجل بسيط ويتميز بطيبة قلبه التي تم استغلالها بطريقة غير إيجابية، إضافة إلى أنهم كعائلة الموسى يمرون بأوقات صعبة وقاسية وما حدث لم يكن بسيطا.