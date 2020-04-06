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عدن - ياسمين التهامي - التحالف يتجاهل و يتحدى حظر الانتقالي في عدن برحلتين جويتين ويعزز بثالثة بحرية "

استقبلت عدن، الاثنين، المزيد من الرحلات الجوية والبحرية، رغم اقرار المجلس الانتقالي، المسيطر على المدينة، الحظر البحري والجوي.

خاص- الخبر اليمني:

جديد اب برس

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وقالت مصادر محلية أن طائرة شحن سعودية هبطت فجرا وعلى متنها 80 مجندا من عناصر هادي الذين تنقلهم بصورة يومية منذ نهاية الاسبوع الماضي على شكل دفعات.

في السياق، تترقب عدن الليلة وصول طائرة شحن روسية استأجرتها الإمارات ويتوقع نقلها لنحو 71 طالبا يمنينا عائدين من الصين ويتوقع اصابتهم بفيروس كورونا.

إلى ذلك، اكدت مصادر ملاحية في ميناء عدن رسو باخرة عملاقة تعرف بـ”باساما” مشيرة إلى أن السفينة قدمت من ميناء في سلطنة عمان وعلى متنها مسافرين ومواد غذائية.

وافادت المصادر بأن سلطات الميناء طلبت من الباخرة عدم دخول الميناء واتخاذ حجر صحي في عرض البحر لـ14 يوما لكن توجيهات من التحالف قصت بدخول الباخرة.

وتأتي هذه التطورات وسط غضب شعبي ورسمي من تفشي كورونا.

على الصعيد الشعبي شهدت عدن تظاهرات لليوم الثاني على التوالي تنديد برحلات التحالف، في وقت اعلن فيه الانتقالي، السلطة الرسمية في المدينة، حظر جوي وبحري على المدينة التي تحولت منذ اغسطس الماضي ساحة مواجهة مع القوات السعودية التي تواصل الضغط عليه لتسليم عدن وسحب مقاتليه.