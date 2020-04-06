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عدن - ياسمين التهامي - اتهامات خطيرة للسعودية بالتغاضي والتعاون معى اللاجئين الافارقة !

اتهم قيادي في المجلس الانتقالي، الموالي للإمارات جنوب اليمن، الاثنين، السعودية برفض دعواته لوقف تدفق اللاجئين الافارقة على اليمن في اتهام غير مباشر للرياض بالوقوف وراء حملات تهريب اللاجئين ..

يتزامن ذلك مع تداول ناشطين صور للمئات من الافارقة تحتجزهم السلطات السعودية في وادي على الحدود اليمنية.

خاص موقع اب ابرس اليمن الآن !

جديد اب برس

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وقال القيادي المقيم في الرياض جمال بن عطاف أن الانتقالي اطلق عدة دعوات لوقف استباحة الاراضي اليمنية باللاجئين الافارقة لكن لا احد استجاب لها، مشيرا إلى أن تدفق اللاجئين كان يتم عبر سواحل خاضعة لسيطرة التحالف في اشارة إلى السواحل الجنوبية لليمن.

ولا تزال المحافظات الجنوبية تشهد تدفق غير مسبوق للاجئين يشارك فيها عصابات تهريب محلية بضوء من التحالف الذي يفرض حصار على اليمن منذ مارس العام 2015.