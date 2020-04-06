الرياض - رنا هويدي - هيفاء وهبي شردت لحظات فظهرت منطقتها الحساسة .. شاهد رد فعلها

2020/04/06 الساعة 04:00 مساءً (المراسل اليمني)

ظهرت الفنانة اللبنانية الشهيرة، هيفاء وهبي، بإطلالة جديدة مثيرة وجريئة مرتدية فستانا قصيرا.

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ونشرت هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع “إنستجرام” صورتين لإطلالتها الجديدة .

وظهرت هيفاء ، وهى تجلس بين بعض الرجال مباعدة بين ساقيها بطريقة مبالغ فيها ، ما أدى إلى ظهور منطقتها الحساسة دون أن تشعر وقامت بوضع يدها مباشرة لتدارك الموقف .