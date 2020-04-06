شكرا لمتابعة خبر عن رجل مشهور يهز الملكة من اقصاها الى اقصاها بعمل حقير وقذر ومحرم شرعا..وعندما وصلت الشرطة للتحقيق كانت المفاجئة المرعبة التي صعقت كل افراد الشرطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - رجل مشهور يهز الملكة من اقصاها الى اقصاها بعمل حقير وقذر ومحرم شرعا..وعندما وصلت الشرطة للتحقيق كانت المفاجئة المرعبة التي صعقت كل افراد الشرطة

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كانت هذه تفاصيل خبر رجل مشهور يهز الملكة من اقصاها الى اقصاها بعمل حقير وقذر ومحرم شرعا..وعندما وصلت الشرطة للتحقيق كانت المفاجئة المرعبة التي صعقت كل افراد الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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