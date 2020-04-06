شكرا لبحثكم عن خبر اجلاء سياح اجانب من جزيرة سقطرى والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أجلت السلطات الحكومية مجموعة من السياح، مساء الأحد، بطائرة خاصة من جزيرة سقطرى اليمنية، في ظل توقف تام لجميع الرحلات الجوية في العالم، تحسبًا من تفشي فيروس كورونا.
وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا في" تغريدة على حسابها تويتر، انه تم إجلاء مجموعة من السياح الأجانب من جزيرة سقطرى عبر طائرة خاصة وصلت إلى مطار الجزيرة وغادرت بعد وصولها بفترة وجيزة".
وأضافت اللجنة أن عملية الإجلاء تمت بتنسيق مع الحكومة الشرعية، ودول الرعايا الأجانب، فيما لم توضح إلى أين تم إجلائهم ومن أي دولة هؤلاء السياح.
من جهتهم قال نشطاء إن الطائرة وصلت مساء الأحد إلى جزيرة سقطرى، وغادرة على متنها السياح إلى دولة الإمارات، ومن سيتم إعادتهم إلى بلدانهم.
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