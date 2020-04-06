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اجلاء سياح اجانب من جزيرة سقطرى

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

أجلت السلطات الحكومية مجموعة من السياح، مساء الأحد، بطائرة خاصة من جزيرة سقطرى اليمنية، في ظل توقف تام لجميع الرحلات الجوية في العالم، تحسبًا من تفشي فيروس .

 

وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا في" تغريدة على حسابها تويتر، انه تم إجلاء مجموعة من السياح الأجانب من جزيرة ‎سقطرى عبر طائرة خاصة وصلت إلى مطار الجزيرة وغادرت بعد وصولها بفترة وجيزة".

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وأضافت اللجنة أن عملية الإجلاء تمت بتنسيق مع الحكومة الشرعية، ودول الرعايا الأجانب، فيما لم توضح إلى أين تم إجلائهم ومن أي دولة هؤلاء السياح.

 

من جهتهم قال نشطاء إن الطائرة وصلت مساء الأحد إلى جزيرة سقطرى، وغادرة على متنها السياح إلى دولة الإمارات، ومن سيتم إعادتهم إلى بلدانهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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