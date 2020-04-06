شكرا لبحثكم عن خبر تعز ..استشهاد العشرات من نزلاء السجن المركزي بقذائف الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انهالت قذائف الهوزر والمدفعية بصورة كثيفة الى السجن المركزي غرب مدينة تعز مساء امس التي اطلقتها الميليشيا الحوثية من مواقع تمركزها شمال المدينة ، وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز ، إن "الحوثيين شنوا قصفاً على السجن المركزي في منطقة الضباب غرب تعز".

وأضاف أن "إحدى القذائف سقطت على قسم النساء في السجن، ما أسفر عن مقتل 5 نزيلات وإصابة 12 أخريات جراح بعضهن خطيرة".

وأشار إلى أن "القصف ألحق أضراراً مادية بمبنى السجن

ودابت الميليشيا الحوثية على استهداف الجمعات السكانية في مدينة تعز بانواع القذائف وصواريخ الكاتيوشا مما اوقع الكثيرمن المدنيين ما بين قتيل وجريح طوال ست سنوات من الحرب