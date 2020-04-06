"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية لليوم الاثنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، اليوم الاثنين 6 أبريل /نيسان 2020، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية:

- البدء بحملة نظافة كبرى بعدن ضمن إجراءات مواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/471642 - شرطة تعز تدين القصف الهمجي الحوثي الذي استهدف مبنى الإصلاحية المركزية https://www.elyamnelaraby.com/471641 - تقدم كبير للقوات الحكومية و17 أسيرا حوثيا واستعادة 3 عربات بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/471637 - صعدة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مديرية الظاهر https://www.elyamnelaraby.com/471633 - الكشف عن جانب من استغلال النفوذ الحوثي في إب Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/471628 - بالأرقام.. فضيحة ضخمة لعمليات اختلاس بين البنك المركزي ومصرف الكريمي الشمالي https://www.elyamnelaraby.com/471626 - بالأسماء.. خسائر بشرية حوثية من أبناء إب بنيران القوات الحكومية https://www.elyamnelaraby.com/471623 - مقاتلات التحالف تدمير تعزيزات للمليشيا في ناطع بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/471621 - عاجل.. استشهاد طفل وإصابة آخر بنيران قناص حوثي بحي عصيفرة بتعز https://www.elyamnelaraby.com/471617 - اليمن.. قائد اللواء الثاني مقاومة يتوعد المليشيا بالهزيمة من مريس بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/471614

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