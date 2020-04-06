أردوغان يصمت ويعجز عن دفع الأضرار الناجمة عن كورونا بقطاع الطيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020 أنقرة - الخليج 365 شنت نقابات عمالية تركية هجومها مجددا ضد نظام رجب طيب أردوغان، لتقاعسه عن دعم العمال في مواجهة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

Advertisements وتواصل الخطوط الجوية التركية ممارساتها السلبية ضد العاملين والتي تخالف مواثيق وقوانين العمالة في العالم، وسط صمت نظام أردوغان وعجز عن دفع الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد على مختلف قطاعات الاقتصاد. وكشفت نقابة العاملين بالخطوط الجوية التركية عن إلغاء الدولة للتأمينات الصحية الخاصة بالعاملين وأسرهم.

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