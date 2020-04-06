جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أعلن الناطق باسم اللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا الدكتور عبدالحكيم الكحلاني، أن اليمن ما يزال خالياً من فيروس كورونا. وأوضح الناطق باسم اللجنة الفنية المشتركة، أن هناك حالة اشتباه بالفيروس ولم تتأكد إصابتها. وأكد أن اللجنة تواصل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.. وقال ” بدأنا بإجراءات تجهيز فندق موفمبيك لاستخدامه للحجر الصحي لمواجهة الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الفنية المشتركة تكشف عن مصير حالة الاشتباه بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.