لجنة مشروع المساعدات النقدية تطلق الرقم المجاني لإستقبال الشكاوي والإستفسارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

حددت اللجنة المركزية لمشروع المساعدات النقدية المشتركة بين المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية و برنامج الغذاء العالمي الرقم المجاني لخدمة الشكاوى واستقبال الاستفسارات عبر الخط المجاني الساخن 8004545.

وأكد رئيس اللجنة المركزية المهندس انور هاشم اللاحجي في تصريح لوكالة الأنباء سباء أن هذا الرقم سيتلقى كافة الشكاوى والاستفسارات المرتبطة بمشروع المساعدات النقدية وما يتصل به من استفسارات تخص المشروع والذي سيطلق في مديريات آزال، الصافية والتحرير بأمانة العاصمة..

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وأوضح ان غرفة الشكاوي تستقبل الشكاوى والاستفسارات على الرقم المحدد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، من السبت الى الاربعاء.

ولفت أن هذه الخدمة تأتي لتفعيل خدمات تلقي الشكاوى والاستفسارات من المواطنين والمستفيدين والعمل على حل الشكاوى والرد غلى الاستفسارات أولاً بأول وذلك في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة المركزية المشتركة في إجراء المعالجات اللازمة للاختلالات بما يحقق الفائدة القصوى للمستفيدين من المساعدات المقدمة من برنامج الاغذية العالمي ، وبما يضمن توجيه المساعدات لمستحقيها ويحد من الفساد والتلاعب بشأنها.

يذكر ان برنامج الأغذية العالمي خصص الرقم المجاني (8002020) لنفس الغرض وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصرا، ومن الاحد الى الخميس.